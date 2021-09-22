曾準確預測2008年金融危機、被稱為「末日博士」紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）過去一段時間不斷批評美國國會，認為其龐大財政支出，將壓垮美國經濟，如今再度指稱，美國經濟危機除重新浮現，並且是由債務陷阱構成。

綜合外媒報導，Nouriel Roubini受訪提及，當新冠肺炎疫情爆發後，相關防疫措施導致全球經濟衰退，寬鬆貨幣政策與刺激性經濟政策，則是支撐金融體系恢復信心，但結果也是相當極端，如今市場正處於債務超級周期。

Nouriel Roubini表示，今年各國央行陷入債務陷阱，但有鑑於私人與公共債務都如此高昂，如果央行想要逐步縮減貨幣政策寬鬆程度，股債、信貸市場以及經濟都瀕臨崩盤邊緣，無法讓政策利率正常化。

Nouriel Roubini認為，阻力最小的途徑，則是在通膨較高的情況下，以固定利率消滅名目債務的實際價值，但債券殖利率偏高、經濟增速更緩慢是無法避免的，並且可能出現停滯性通膨。

Nouriel Roubini先前抨擊拜登政府，認為其財政政策延續川普大多數決策，有豐富的民粹主義色彩，並對於提出更龐大的債務，最終將造成停滯性通膨。雖然拜登政府並未提倡弱勢美元，也沒有要求美國聯準會(Fed)做出符合自己想要的政策，但實際上仍造成永久性債務。

如果通膨僅小幅上揚，Fed就會選擇善意忽略，否則就要縮減貨幣政策來抵抗通膨，後者必然導致市場崩盤以及嚴重的衰退。