上奇(6123)子公司昕奇雲端成為Google Cloud菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)，為集團雲端事業擴展的重要里程碑，除台、港及東南亞雲端市場之外，更可大幅擴展亞洲以外的市場。

上奇表示，集團於2017年投資雲端服務事業，成立昕奇雲端團隊至今4年，提供AWS、Microsoft Azure以及Google Cloud等雲端服務，目前已是AWS MSP(Managed Service Partner)受管服務合作夥伴，今再取得Google Cloud菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)身份，能提供更完善多雲服務平台為亞洲市場客戶服務。

昕奇雲端董事長許承強表示，昕奇雲端投身全球公有雲服務，掌握跨雲與一站式服務成未來趨勢，斥資研發獨創一站式服務的跨雲帳務管理平台(ARMIN)，提供客戶Google Cloud、AWS等雲端流量即時監控、成本管控與優化、跨區域帳務管理等服務。同時為客戶提供更多元、更具競爭力的雲端解決方案，無論身處哪個國家或產業，均可流暢地於單一平台操作，自由運用不同的公有雲優勢。客戶產業涵蓋影音多媒體、電商零售、遊戲區塊鏈以及新創科技等產業。

根據市場研究機構Gartner對當前全球地緣情勢及產業發展狀況預測，雲端平台將朝地區性生態系統發展，全球終端用戶公有雲服務花費更將有逾2成的成長幅度。在客戶面臨數位轉型、企業上雲和全球化戰略經營的挑戰與需求下，昕奇雲端領先掌握先機，持續以雲端服務為客戶賦能、強化競爭力，並拓展海外雲端藍圖。