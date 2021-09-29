ASM國際周二指出，計畫加強創新和生產，並預測，日常生活的數位化將推動晶片使用量大幅增長。

該公司宣稱，正計畫在芬蘭、美國和南韓擴張其工廠。該荷蘭半導體設備商還指出，將擴大在新加坡的製造設施，以期在2023年初之前完成準備生產的工作。

ASM國際沒有透露將在擴張上花費多少，該公司生產的設備可用於電腦晶片的製造過程中，將如原子般薄的材料沉積在晶片上。

執行長Benjamin Loh指出，政府可能會有一些努力，將進一步增添投資，但是事情還在進行中，尚未得到充分的確認。

為解決晶片短缺問題，歐盟正在推動數十億美元的投資，希望在未來十年讓歐洲在全球晶片生產的份額能增加一倍。

ASM國際財務長Paul Verhagen補充表示，公司正在審視市場，尋找併購機會。

ASMI國際綠化有成，在2016~2020年之間將溫室氣體排放量減少了15%，公司目標是到2035年實現淨零排放，在2024年實現100%的再生電力使用。