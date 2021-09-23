9月即將進入尾聲，《搜狐網》運勢專欄特別點名5大星座，下個月事業宮有吉星相伴，可望告別一蹶不振的低潮期，運勢更是一飛沖天、擋都擋不住，不僅有貴人加持，還能輕鬆獲利，一舉翻身做富人。

白羊座：

白羊座做事少根筋，經常丟三落四，尤其是9月份受到凶星阻擋，小人纏身、運勢跌到谷底，幸運的是10月份受到「天月」吉星關照，喜事不斷，尤其是財運逆勢上漲，有望趁機大賺一筆，讓存款翻倍。

巨蟹座：

巨蟹座前3個月受到凶星作亂，財運跌到谷底，辛苦奮鬥的收入不成正比，好在熬過9月中旬，運勢逐漸順遂，加上「彩禧」吉星相助，只要抓準機會就能財運亨通，大富特富。

金牛座：

金牛座9月份可說是諸事不利、霉運不斷，不過10月份受到吉星坐鎮，總算能否極泰來，甚至一舉翻身成功，萬事大吉，尤其是事業升遷快速，荷包賺飽飽。

天秤座：

天秤座熬到9月中旬後，總算擺脫先前的逆境，只要機緣一到，把握住先機就能升職加薪，事業上步步高升、日進斗金，就能桃花運也後勢看漲，有望明年初開花結果。

天蠍座：

天蠍座9月份猶如衰神附體，運勢一蹶不振，機會缺缺，不過10月份受到文曲星進駐財帛宮的關係，工作方面有望升職加薪、得到老闆肯定，運勢也會節節上升，財源滾滾來。