高雄市一名陳姓男子22日凌晨2時，在仁武區仁孝路遭多名友人強行帶上車載走，車輛開往高雄市區，途經三民區民族路、建工路口時，陳男趁停等紅燈時跳車逃離，事後謝姓駕駛等人到派出所，向警方坦承因陳男積欠蔣姓男子30萬元，才開車載他到外面商量此事，警方已查獲蔣男等5嫌到案，訊後依妨害自由等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市警局仁武分局表示，9月22日凌晨2時15分，接獲三民第二分局通報，指22歲陳姓男子遭人強行帶走，車輛行經民族派出所附近，陳男自行脫困而到派出所報案。

警方獲報後，隨即派員前往了解，經查是陳男與21歲蔣男有30萬元債務糾紛，蔣男遂指使潘男（29歲）、楊男（27歲）、何男（30歲）、謝男（27）等4人前往仁武區仁孝路一帶將陳男帶走。

警方調查，陳男及蔣男等人是多年好友，陳因想要投資事業，2年前開始陸續向家境豐裕的蔣男借款30萬元，直到日前蔣男想催討債務，陳卻避不回應，於是指使潘男等人帶走陳男談判此事。

不過蔣男等5嫌到案時，蔣否認涉嫌教唆指使他人犯行，供稱曾向潘男透露陳借錢未還一事，是潘等人為他出氣，才跟其他友人帶走陳男，但警方對其說詞持保留態度。

警方表示，陳男自行打開車門脫困，因下車時不慎跌倒膝蓋輕微擦傷，全案已查獲蔣男等5嫌到案，並深入釐清案發原因，訊後依妨害自由等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。