我國政府於昨天正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國大陸公開反對。外交部強調，我國政府代表台灣人民申請加入CPTPP，中國政府無權置喙，更何況中國不但不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準。

外交部重申，台灣就是台灣，不是中華人民共和國的一部份，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民；只有台灣民選的政府，才能代表台灣2350萬人民參與國際組織及區域經貿機制。

外交部指出，中國政府只想在國際社會霸凌台灣的做法，就是兩岸敵意升高的元兇，中國政府應該深切自省，切勿再與台灣人民為敵。中國共產黨領導人才在聯合國宣稱「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。」，才沒過幾個小時，中國政府就在台灣申請CPTPP時公開打壓台灣，並且以大規模空中兵力威嚇台灣人民。

外交部強調，這種說一套、做一套的行徑，也只有中國政府做得出來。對中國霸凌台灣的言行，外交部予以最嚴厲的譴責。

此外，日本駐台代表泉裕泰表示，對日本而言，台灣是具有自由、民主、基本人權、法治等基本價值、經濟關係密切之極為重要的夥伴及友人，「本人衷心歡迎台灣申請加入。」