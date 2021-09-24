數位五倍券22日開放綁定，銀行相繼推出加碼方案，這波五倍券也可望帶動銀行信用卡消金業績走揚。金融類股指數今挑戰5日及10日線反壓。

富邦金(2881)旗下台北富邦銀行今年推出的數位五倍券加碼方案，據內部統計，登記的首日共有高達43萬人次進入北富銀官網，加碼的10萬個名額也在短短一天內全數完成綁定！北富銀表示，後續將配合振興推出更多回饋活動，包括與台北市政府合作的「台北熊好券」優惠、百貨週年慶活動及電商通路雙十節回饋等，無論有沒有搶到五倍券加碼，卡友都可以利用富邦卡綁定數位五倍券，用一筆消費享受多重回饋！北富銀也針對電商網購推出豐富優惠，合作電商包括momo購物網、PChome線上購物、蝦皮購物、露天拍賣等。

上海銀(5876)今年參與振興券活動則推出，振興消費期間申請上海商銀信用卡新卡友綁定上海商銀信用卡，前2,800名享500元回饋，原卡友則為300元回饋。針對家戶可「共同綁定」政策，共同綁定滿額每一人再享額外刷卡金500元，上述家戶綁定最高回饋2000元！

星展銀行（台灣）推出新戶最高享5000元、既有卡友最高享3000元回饋之優惠活動，甫上線便獲得熱烈迴響，星展銀因此在今天一早宣布加碼數位綁定回饋名額，自原先公布的15,000名，增加至30,000名。回饋名額倍增。

兆豐銀行則宣布只要從未辦過兆豐信用卡的民眾，10月底前申辦任一張兆豐信用卡並成功綁定數位振興券，除可拿到政府5千元，還能額外獲得最高1700元超值回饋，包括新戶首刷禮500元、兆豐加碼再給300元、好食券500元，綁定兆豐台灣pay還能再拿滿額禮300元及消費2%回饋100元，總計1700元，快閃優惠只到10月底。