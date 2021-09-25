新光三越台南新天地本月24日起至10月24日首度與富立建設及耘非凡美術館跨界合作，於6F C區文化館舉辦「藝韻非凡•富立家族藝術聯展」，邀來20位在地藝術創作家，展出超過百幅攝影與繪畫作品。

新光三越台南新天地即即日起至10月24日舉版「藝韻非凡•富立家族藝術聯展」。（新光三越提供）

近20年來，新光三越台南新天地除了提供消費者好的購物環境，也致力推廣多元活動、展覽，這次「藝韻非凡•富立家族藝術聯展」以「旅途」與「鄉愁」兩大核心元素貫穿展覽，以後疫情時代人們渴望旅行，又眷戀家鄉安定的作品情緒與觀展者產生共鳴。

20位藝術創作家共分3個展區，「看見攝影之藝」展區聚焦攝影作品，由王名閶、杜建輝、邱勤庭、林姿呈、張劍輝、蔡龍德共6位創作家聯合展出；「感受筆觸之韻」展區匯集平面繪畫作品，由王毓誠、吳永欽、吳蕙君、陳聰徒、陳聰、陳詠中、張國信、張景忠、曾鳳玉、廖家秝、鄭弼洲、鄭開翔、賴進欽共13位創作家聯合展出；「逆境之風」展區是大型銅雕作品，由莊靜雯展出。

台灣極少數的女性銅雕藝術家莊靜雯，受到國內外藝術界推崇與讚賞，擅長將冰冷金屬轉化為溫潤質感，這次帶來2米高的《逆境之風》，象徵不畏疫情而展開新生活；台灣第一位以水彩技法、系統化記錄街屋文化的全職藝術家及城市速寫畫家鄭開翔，曾獲誠品閱讀職人年度新人，本次展出的作品色調溫暖，富有人文關懷；曾受邀多場國際創作展，現任輔英科技大學副教授的鄭弼洲，用畫作紀錄生活歷程，透過不同顏色的堆疊展現對生命真誠、自在的感動。

新光三越台南新天地即即日起至10月24日舉版「藝韻非凡•富立家族藝術聯展」。（新光三越提供）