今年4月日本政府拍板，預計2年後將福島第一核電廠的含氚廢水排放入海，雖日方強調廢水已經過專業處理，但仍引起周邊國家抗議，IAEA(國際原子能總署)已經籌組成專家團計畫赴日參與監測與調查。原能會主委謝曉星表示，我雖非IAEA會員，但在積極交涉下有望以觀察員身份出席，即「類調查團」，日方對此回應正面。

教育及文化委員會邀請行政院原能會主任委員謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。

針對日本預計於2023年排放含廢水，原能會結合交通部氣象局、國家海洋委員會啟動跨部會整備計畫，將於111年底建立輻射廢水海洋擴散模擬報系統，並成立國內第一間生物氚檢測實驗室，強化海生物監測及資訊整合機制。

輻射偵測中心依「110年台灣海域氚輻射調查計畫」，第二季完成分析21件，上半年共計完成分析34件，結果皆無輻射異常。

民進黨立委張廖萬堅質詢時問到，IAEA已經籌組成專家團計畫赴日參與監測與調查，然而台灣並不是IAEA會員，台灣如何參與日本排放氚廢水的調查？我們如何獲得相關資訊？原能會目前正在協同外交部與駐日代表就我國籌組專家團赴日觀察之事正積極進洽日方，本事能否成局？

主委謝曉星表示，對於日本的經產省、外務省、原子力規制委員會等都有協商，雖然我們沒有參與專家調查團，但會有「類調查團」，將透過外交途徑以觀察員的方式出席，日方目前回應都是正面的。