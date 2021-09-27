台北慈濟醫院配合政府政策，支援BNT疫苗校園接種服務。（台北慈濟醫院提供）

衛福部及教育部規畫為12歲至未滿18歲的青少年接種BNT疫苗，不少家長既希望孩子能盡早接種疫苗，同時又擔憂BNT疫苗的安全性及有效性。對此，台北慈濟醫院兒科部沈君毅醫師指出，歐美及台灣疾管署皆已通過BNT疫苗於12歲以上青少年的緊急使用授權，故基於臨床試驗證據，BNT疫苗是安全且有效的，呼籲青少年依據指引放心接種。

沈君毅指出，雖然青少年染疫後多為輕症或無症狀患者，但仍具有傳染力，接種疫苗不只是保護自己，也能保護身邊的人，尤其是同住的長者；且兒童或青少年感染新冠肺炎後，併發新冠肺炎長期症狀（Long COVID）的機率高達2％至13％。

症狀包括疲憊、專注力下降、頭痛等極多樣化，及早接種疫苗，也可免於此併發症的產生；他強調：「真正不適合打疫苗的只有過去接種疫苗時曾出現無法呼吸、休克等嚴重過敏反應者；其他慢性疾病或免疫功能不全者，都不是接種疫苗的禁忌症，甚至更需要接種疫苗，因為這些孩子不管是染疫，或是染疫後發展成重症的機率都較正常孩子高。」

針對最令民眾憂慮的疫苗副作用，沈君毅表示，不論接種何種疫苗多少都存有副作用，而這些不舒服的情況也代表著保護力正在提升。接種BNT疫苗常見副作用，如：疲憊、噁心、頭痛、肌肉痠痛、注射處疼痛等，這些不適症狀多會隨時間逐漸緩解。當服用退燒止痛藥後，症狀仍未改善，甚至伴隨胸悶、胸痛、呼吸喘、運動不適、暈眩等情形，則可能為心肌炎或心包膜炎的徵兆，須立刻就醫。

沈君毅表示：「根據國外大規模臨床數據統計，心肌炎、心包膜炎多發生於接種BNT疫苗第二劑後的二到三週，男性發生的機率高於女生，但整體機率不及萬分之一，遠小於染疫後併發心肌炎的風險。」

至於施打疫苗的注意事項，沈君毅表示：「只需規律作息、避免接種在前、後幾日劇烈運動，把接種疫苗當成日常生活一部分即可，不需過度緊張。」同時呼籲，完成疫苗接種並不等於百分之百的保護，仍需落實勤洗手、正確佩戴口罩等防疫措施，才能真正隔絕病毒危害。