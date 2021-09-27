綠委鍾佳濱等9位跨黨派立委，今日於立院召開記者會表示，紓困4.0中，符合紓困資格且免用統一發票的小店家大約有32萬家，但至今仍有22萬家未能如期完成申請程序，呼籲政府對於未及在8月31日前完成申請紓困的小店家，再次開放一定期限申請，期限延長至10月底，以照顧更多小店家。

今日除鍾佳濱外，包括綠委郭國文、邱志偉、黃世杰、吳琪銘、莊敬程、賴品妤，以及基進黨立委陳柏惟、無黨立委林昶佐等人到場與會。

鍾佳濱表示，符合經濟部的紓困4.0補貼的小店家約有32萬家，在截止日前已受理31萬家，已成功領取補貼僅只有10萬件左右，核撥約342億，仍有22萬家未能在期限內完成申請。

鍾佳濱指出，這些紓困孤兒受限於資訊不足及有數位落差的先天劣勢，更因為不需開發票，不像一般公司有委託會計師、記帳士提供服務，對紓困資訊不瞭解，也不會使用網路申請，又或者難以備齊資料證明營業額衰退，種種原因導致錯失了紓困的機會。

郭國文說，小店受大通路夾擊，生存空間越來越顯著，而且很多小店家不知道政府有此美意，加上申請程序繁瑣，因此僅有10萬家申請。

鍾佳濱表示，經濟部為8大行業紓困準備了20億元，同樣地，許多維持家庭生計的小店家也需要政府協助。對此呼籲政府再次開放申請，寬限到10月底，讓補貼措施能夠照顧到更多小店家及其背後的家庭。