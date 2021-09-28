谷歌(Google)周一猛烈抨擊歐盟反競爭監管單位，忽視競爭對手蘋果的行為。谷歌試圖讓歐洲第二高法院撤銷對安卓(Android)作業系統相關的創紀錄43.4億歐元(約51億美元)罰款。

為期五天的聽證會開始，在五名法官組成的合議庭中，谷歌表示，安卓不但沒有阻礙競爭對手和傷害用戶，反而是競爭的巨大成功案例。

歐盟執委會在2018年對谷哥處以巨額罰款，認為安卓自2011年以來阻擾競爭對手，加強其在網路搜尋的主導地位。

谷歌律師Meredith Pickford在法庭表示，歐盟執委會忽略了這個產業中真正的競爭動態，即蘋果與谷歌之間的競爭。

Pickford批評執委會狹隘地定義市場，淡化了強大的蘋果所施加的強力約束力量，並錯誤地認為谷歌在行動作業系統和應用商店的主導性地位。

歐盟執委會律師Nicholas Khan則批評，與安卓相比，蘋果的市場份額仍小，因此略開了蘋果。而谷歌的協定迫使手機製造商在安卓裝置上預載谷歌搜索、Chrome瀏覽器和Google Play應用商店，以及谷歌搜索的支付功能，是不允許的反競爭行為。

全球大約有八成的智慧型手機上都裝有安卓作業系統。在歐盟針對谷歌的三起訴訟案中，此案是最重要的一起。

德國手機製造商Gigaset則聲援谷歌，作為歐洲智慧型手機製造商的成功，是得益於安卓開放平台，並對歐盟執委會的決定，對谷歌業務的負面影響表示遺憾。