2021 第22屆金手指奬第一階段台灣評審團名單

2021 第22屆金手指奬第一階段台灣評審團名單

今年5月疫情升溫，宅經濟呈現爆發性成長，所有創意在網路上百花齊放，各種行銷手法及科技應用上不斷創新，讓消費者也隨之改變其習慣；面對數位化科技應用上的變局，相信所有品牌及創意人都在急思如何在變局中創造更多的可能性。

今年金手指獎將於9月25日至10月3日將進行全球第一階段評審作業，五月份疫情升溫，但參賽件數仍較去年成長，在參賽作品中，視頻創意、視頻行銷、社群行銷、內容行銷作品參賽件數仍是最大宗，顯示市場整體趨勢以數位媒介及創意為導向。今年入圍名單預計於10月13日於官網公佈，眾所期待的全球總決審訂亦將於10月23日隆重舉行，全球創意競逐，得獎作品將屆時揭曉。

在宅經濟及科技不斷創新下，產業面臨更大的挑戰，各產業面對未來的消費新局將需有不同的思維模式及應變能力，今年特地邀請到廣告、品牌、通路平台、數位媒體、技術應用、學術各界專家組成大評審團，如只要有人社群顧問、春樹科技、小米、美團、滴滴、知乎、奧美、電通國華、聯廣、偉門智威、ADK、麥肯、格帝、UNIQLO、Google、全聯等，從不同的數位行銷及創意觀點，組織為百位菁英評審團，共同評選出今年的入圍作品。

今年頒獎典禮預計於11月12日隆重舉行，內容精彩可期不容錯過！相關活動詳情可上官網查詢。