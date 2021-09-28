信義房屋八期秀泰店的明日之星陳耀賢，擔任房仲資歷不到1年，卻連奪新秀獎、百萬經紀人、龍虎榜，成為三冠王，而他成功的秘訣就在密密麻麻的記事本中。

1990年次的陳耀賢，29歲時進入房仲業前，曾是台中知名建商的現場工程師，建管工程出生的他，除了他與生俱來的特質，舉手投足透露出的穩重，讓人備感安心，還有著工程人的「條理分明」的邏輯，也是他成功的關鍵之一。

入職後短短不到1年的時間就能三冠王，成功的另一個關鍵，就是前一天晚上就先完成規劃隔天預計達成的事項，嚴格監控自己的行程，並在每個拜訪行程後面備註，如客戶習慣、性格等等細節，而會養成這項習慣都是來自前份工作的經驗，讓他對遇到的每件事情都很用心。

陳耀賢他分享一個對他影響深刻的案例，在新人時期，曾經與同業競爭出售一間大樓，而房內有一位租客是身障的阿姨，每次需要帶看時都會禮貌性的先聯繫阿姨避免過度打擾生活，雖說後來不是在他手上成交，但因為阿姨身障覺得他有禮貌、人客氣又有專業涵養，就主動聯繫他，並委請他幫忙找房。

對於計畫詳盡的陳耀賢來說，他也期許自己能按部就班朝著中短長期目標前進，未來從主任到2年後可以參選店主管，一步步打拼。更長遠的也是希望能夠購入屬於自己心中最完美的家。