歷經10年，整合出關渡近8、9年首件都更案「康寶日出印象」，參與個案整合的康寶建設建築師劉致錚指出，由於這塊基地相關所有權人，有從祖父輩四大家族繼承下來的，也有外來人的，整合十分不易，值得慶幸的是，後疫情時代，民眾對家的期待已與疫情前不同，當時的中小坪數設計規畫，正好符合如今巿場需求，推出2個月左右，銷售率即達5成。

劉致錚表示，關渡在台北的發展歷程中占了很重要的地位。國家對於這塊區域的自然生態保育不遺餘力，也因此讓關渡成為台北市少有的地理風貌，自成一格，具備優質天然環境。

「康寶日出印象」基地位於關渡知行路，步行即可達關渡捷運站，周邊生活機能發展成熟，主力坪數為23.44三房與41.21坪四房兩種，單價在65萬至75萬間。

此案，也是遠雄集團今年2月新成立的遠創力行銷進軍台北巿首案。遠創力行銷董事長張麗蓉表示，遠創力行銷由遠雄房地產百分百投資與資源整合導人。

談起與康寶建設的結緣，張麗蓉表示，當初是在都更博覽會中偶遇友人，經介紹，雙方理念一拍即合，事後考察礁溪個案，更鞏固合作動機。她透露，原幫此案另定了一個名字，不過，後來劉致錚道出了對這塊土地的想法，聯想到莫內印象派溫暖的畫作，進而衍生出「康寶日出印象」這個案名。