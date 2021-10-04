台中某樂園渡假區推出一系列萬聖節活動。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中某樂園渡假區推出一系列萬聖節活動。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

全台最大水樂園馬拉灣將於12日展開季節性休園，遊客想要感受3米巨浪大海嘯、9層樓高滑水道自由落體失重體驗，出遊手腳可要快；另外，因應萬聖節即將來臨，該樂園渡假區推出一系列萬聖節活動，包括萌鬼花車遊行、萬聖人體餐套票、萬聖摩天輪車廂，以及全台最大摩天輪燈光秀，千萬不能錯過。

該樂園渡假區發言人陳宇秀表示，11日前周末假日或連續假日，推出探索世界／馬拉灣／天空之夢15歲以下免費優惠(需搭配一名持票者)，以及台中市民本人持身份證明文件購票享399元特惠價，不分平假日皆可享有優惠票價，再加贈100元餐商抵用券，還有特殊身份感恩月199元玩樂園等好康都，將邁入倒數階段。

陸上樂園探索世界現正推出萬聖節主題，其中最受歡迎的莫過於花車遊行，除了樂園舞者扮成南瓜精靈、亡靈新娘、骷髏舞者，還有幽靈海盜在花車上帶來高難度特技演出，小朋友也可以變裝參加隊伍。

即日起至10月31日，每周末開放5-12歲以下兒童，當日萬聖裝扮達身體面積30％以上即可免費報名，名額有限、額滿為止，拍照打卡還可以獲得優惠好禮。

業者表示，想要感受滿滿萬聖節氛圍，還可以選擇渡假區官網商城「樂園雙人萬聖節饗宴」套票，包括萬聖節人體大餐，有手指義大利麵、骷髏頭人體拼盤、血漿飲料等，入住麗寶福容大飯店，更有彩繪南瓜DIY活動可以體驗；全台最大摩天輪天空之夢也播放萬聖燈光秀，每1分鐘一次循環，包括可愛幽靈、巫婆騎掃帚飛越天空，以及骷顱頭、南瓜、貓頭鷹、蝙蝠等圖騰輪番放映，點亮台中夜空。