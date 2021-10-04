高美溼地木棧道調整人流管制措施，5日起以900人為限。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情趨緩，因應中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁各場域防疫措施，台中市高美溼地木棧道調整人流管制措施，5日起以900人為限，採「一進一出」方式管制。

農業局表示，高美溼地木棧道調整人流管制措施，5日起以900人為限，採「一進一出」方式管制。另配合10月日落時間，為維護民眾安全，每日下午5時30分關閉木棧道，屆時現場巡守人員將進行管制及清場。

農業局指出，民眾到高美溼地，須遵守「高美野生動物保護區分區管制範圍暨相關管制事項」，可進入木棧道末端的永續利用區體驗生態，不得從事游泳、浮潛及其他各式需器具輔助的活動，或其他經主管機關公告的水域遊憩活動，違反將依《野生動物保育法》規定，處5萬元以上、25萬以下罰鍰。

農業局提醒，民眾前往高美溼地前，可至高美野生動物保護區生態網（https：／／www.saygaomei.com.tw／ ）查詢當日木棧道開放時間；防疫期間民眾應全程佩戴口罩及保持社交距離，並遵守巡守人員的管制，違反將依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。