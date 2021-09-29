Google智慧台灣進入第四年，Google宣布，旗下的慈善機構組織Google.org將對台灣事實查核中心投入100萬美元資金，協助降低假新聞帶來的影響。

Google智慧台灣進入第四年，Google評估假新聞對台灣市場衝擊大，因此與過去幾年的重點放在數位轉型、人才培育、跨境電商、生態系打造等，今年的智慧台灣計畫除了先前已有的重點之外，新增Google旗下的慈善機構組織Google.org投入一百萬美元資金，資助台灣事實查核中心進行為期三年的數位素養及媒體識讀教育專案，以幫助60歲以上的熟齡民眾、偏鄉居民或原住民、新住民等數位弱勢族群，以線上和實體活動的方式，獲得終生學習的機會，減少不實訊息在台灣社群所帶來的傷害。

Google表示，透過這項專案，台灣事實查核中心將串連社團法人社區大學全國促進會、假新聞清潔劑、 台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會，藉由培訓人員、教師、志工、講師、專業人士，來落實媒體識讀的推廣和交流，此專案預計將舉辦近70場工作坊、訓練700位以上的培訓人員，讓超過23000人以上的學員受惠。