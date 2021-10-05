台灣大道(黎明路至建國路)為台中重要道路，車流量大，道路面損壞不平，市府建設局年初啟動「燙平」前置計畫，針對其特殊性協調工程範圍所經建案、移除浮根嚴重的黑板樹，並執行孔蓋下地、管線汰換及路基改善等作業，力求解決台灣大道路面不平問題。

「感謝做工的人！」市長盧秀燕5日主持市政會議指出，城市宜居需大家共同努力，台中市養護工程處同仁夜間上班做偉大志業，她代表市民感謝他們的辛勞。

養護工程處長彭岑凱昨日進行「職人精神鋪路-台灣大道 最艱難的道路燙平」專案報告。市府從2019年開始推動多項重要計畫，其中一項即是燙平計畫，三年來整修長度超過406公里，整修面積超過387萬平方公尺。

彭岑凱指出，台灣大道是台中市交通大動脈，往往牽一髮而動全身，台灣大道為多輛公車行經路線，施工過程除影響民眾上下車，沿線更是生活圈，施工相對複雜。

台灣大道的孔蓋非常多、管線較為複雜，可說是最艱難任務，市府堅持以最高燙平品質及職人精神，除採影響民眾最少的夜間施工方式進行，更透過建案協調、移除浮根黑板樹、改善寬頻管線與孔蓋下地、自來水及欣中瓦斯工程汰換，逐一克服難題。

對於寬頻管道易造成路面損壞，市府堅持全面性改善，整體改善1.44公里，總共下地42處。孔蓋影響路面安全，也要求台電及中華電信配合改善，並請自來水公司協助，降低滲漏可能造成路基掏空的現象，燙平計畫持續以每年100公里推動，將創造人本環境，與國際接軌，提供市民朋友優質的道路環境。