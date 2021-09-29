歐美股市28日全都倒，亞洲股市29日也全盤皆墨，陸港日韓股市全都重挫，無一倖免，日韓更補跌重挫摔2％以上，台股一早大跌逾300點，到上午約10點40分為止，跌勢收斂至跌約250點；拖累台股大跌的前五檔個股分別為台積電、聯發科、日月光投控、矽力-KY等，全數由半導體股囊括。

半導體類股指數今天最低來到402.28點大跌2.58％，成為拖累指數大跌的最主要元兇，台積電盤中最低來到578元大跌16元，跌幅約2.7％，隨後回到約580元附近；另外聯電及聯發科跌幅都在約3％附近；此外，晶心科、華泰、十銓、威鋒電子、景碩、南茂、智原等，之前漲多的半導體股，今天跌幅都在半根跌停以上。

而盤面上仍然由傳產股撐盤，尤其龍頭台塑集團領軍，台塑化及台塑貢獻台股指數居前二名，合計貢獻台股指數逾21點，中碳、南紡、台肥、華夏等逆勢上漲，成為盤面少數強勢股。