台股28日跌132點，但融資餘額卻未降反增4.81億元，累計呈現連4日上升，合計達30.97億元，投資專家指出，融資餘額目前在2666.86億元，仍沒在近年來相較高點位置，且近日融資餘額持續增加，代表融資浮額並未有效清洗，台股今（29）日續探底至16870點大跌311點。

台股今日重挫，預期三大法人站在賣方機率較高，短線若法人跟隨著國際股市大跌而調節，指數持續向下壓力重，而另值得觀察的是，近日融資餘額能否有效清洗，也是市場關注指數可否落底的焦點之一。

前一波融資減肥是出現在8月30日，當天融資餘額來到波段高峰，當時指數約在17400～17500點附近，而融資餘額為為2699.96億元，之後市場指心美國貨幣政策緊縮，台股指數拉回16838點，融資餘額也在9月8日減至2629.52億元，約減少70億餘元，指數隨即展開落底回升。

台股今天殺盤一波波，至11點過後最低來到16864點，尚未跌破前波16838點的低點。同時，台股今天下殺帶量，至11點20左右，成交值接近2000億元，市場估計今天量能可能放大至3000億元以上。