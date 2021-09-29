台東縣第一國際獅子會29日捐贈台東縣長濱國民小學桌上型電腦，並舉行捐贈儀式，由校長張嘉華（見圖）代表受贈。（蔡旻妤攝）

台東縣第一國際獅子會29日捐贈台東縣長濱國民小學桌上型電腦，並舉行捐贈儀式。長濱國小校長張嘉華表示，在新冠疫情爆發後，線上學習及視訊課程需求大增，獅子會慷慨捐贈如同及時雨，同時回贈在地伴手禮及感謝狀。

桌上型電腦連接著螢幕，當畫面亮起時，孩子的眼神同時亮了起來。張嘉華指出，電腦將能有效促進學生透過網際網路的學習效能，提升學童資訊科技能力；他提及全台新冠肺炎疫情5月爆發以後，學校線上學習及視訊課程的需求大增，這批電腦無疑是及時雨。而此批電腦將優先提供給中高年級學生，做為班級資訊融入與線上教學使用，下課時間亦讓孩子自主線上學習，讓電腦的運用率達到最大化。

台東縣第一國際獅子會會長許忠信表示，國際獅子會成立宗旨為發揚人類博愛互助的精神；因此樂於助人、社會服務是他加入獅子會的初衷與信念。此次透過國際獅子會捐贈長濱國小電腦及螢幕3套設備，只是一個起點，希望藉此拋磚引玉，引起社會大眾注意到偏鄉小學教育資源不足的情形。

第一國際獅子會前會長嚴惠美致詞時強調，她是土生土長的長濱人，特別瞭解長濱的困境與需求，因而提出此次捐贈計畫。長濱國小位於花東海岸線的中點，距離花蓮市、台東市均需2個多小時的公車車程，可謂台灣的邊陲地帶、偏鄉中的偏鄉。因此透過網際網路、數位資訊無遠弗屆的輸出與接收，是偏鄉跨越藩籬最佳的媒介工具與方法，希望學校藉由數位教學的途徑，以活化其教學內容，讓孩子在教師的輔導之下，接觸正向、廣闊的知識。

張嘉華希望透過教育的力量，引導學生了解社會公益團體對學校教育的善行義舉，向他們看齊，將來也成能為另外一個樂於付出的幸福之人。此次捐贈活動除豐富偏遠小校的教學資源之外，藉此也能教導學童愛物惜福的觀念，同時提供學童更多個別學習機會，增加學習的深度與廣度。