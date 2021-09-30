台灣水泥新購入工業用地31.25公頃，打造東台灣首座低碳環保綠能園區，因花蓮和平廠用地擴增超過10％，昨天晚間依環評法辦理環評前的說明會，地方居民期待帶來就業機會，台泥也將設置數據看板，強調外界可隨時檢視。

台泥發展能源事業，27日董事會決議，將在宜蘭蘇澳水泥廠、花蓮和平水泥廠區建置大型儲能系統，裝置容量分別達87.5MWh及250MWh的大型儲能系統，總投資金額達55億元，完工後將成為全台最大容量的儲能案，其中，台泥和平廠購入31.25公頃工業區用地，因廠區用地擴增超過10％，依法舉辦「和平水泥廠計畫環境影響說明書」公開會議。

台泥和平廠新購用地辦理環評，昨晚召開公開說明會議。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥和平廠長魏家珮（中）昨向村民說明未來建置大型儲能系統相關規畫。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥昨晚在和平廠區召開說明會，花蓮、宜蘭2地民意代表、居民受邀出席。和平廠長魏家珮說，將建置東部第一個低碳環保綠能園區，將有更多高科技人才進入，為鄰近的花蓮秀林鄉、宜蘭南澳鄉注入高科技產業活力，提供地方青年更多工作機會。

台泥花蓮和平的DAKA園區，設置大型太陽能裝置藝術「和平花」。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮秀林鄉代表會主席賴俊傑說，台泥近年來投入綠能、減碳，協助花蓮處理處理垃圾，相信在新的技術與更嚴格的環保法規規範下，台泥願意投入更多經費建設，樂觀其成。

南澳鄉澳花村長黃聰明關切花蓮垃圾處理案，希望花蓮縣政府編列的回饋金納入澳花村；花蓮秀林鄉和平村和中部落主席胡瑞祥表示，希望台泥未來開始處理垃圾，能夠多培養和平村的村民。

泥和平廠魏家珮指出，和平廠更是率全國之先，於今年8月份取得台灣水泥業的第一張「產品碳足跡減量證書」，最快今年第四季台泥水泥產品外包裝上就會出現「減碳標籤」。

他強調，台泥也將陸續設置屋頂型太陽能板，擴大再生能源，同時會在DAKA園區設置開放式的各項環保數據顯示看板，讓外界可以隨時檢視。環境影響說明書納入民眾意見後，預計今年底送至事業主管機關花蓮縣政府審查。