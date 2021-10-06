中共中央機關報《經濟日報》今（6日）報導，大陸國家發改委日前印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》提出，堅決管控「高耗能高排放」（兩高）項目。要求各地要建立在建、擬建、存量高耗能高排放項目清單，明確處置意見。

生態環境部網站同日發布的《重點區域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案（徵求意見稿）》提到，以石化、化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材、有色、煤電等行業為重點，全面梳理排查擬建、在建和存量「兩高」項目，對「兩高」項目實行清單管理，進行分類處置、動態監控。

但4月下旬，該報記者跟隨中央生態環保督察組赴山西省調查發現，當地欲強行施工「兩高」項目意願強烈。根據督察，山西省計劃上馬178個「兩高」項目，預計能耗5942萬噸標準煤，大幅超出「十四五計畫」時期新增用能空間。這178個項目中，101個在建或已建，其中72個手續不全，比例高達71.3％。

據報導，從近期結束的第二輪第三批中央生態環保督察情況看，一些地方在盲目施工「兩高」項目方面衝動很強烈，有「大上、快上、搶上、亂上」的勢頭。

大陸中央督察組反饋信息顯示，廣西在未完成「十三五」碳排放強度控制目標，六大高耗能行業能源消費量佔比、煤炭消費量佔比持續增加的情況下，「十四五」水泥熟料等高耗能行業產能持續擴張，12個在建項目產能達1734萬噸，是「十三五」增量的2.9倍。

其他還有如安徽省經信部門未落實「大氣污染防治重點區域嚴禁新增鑄造產能」要求，長期未制定鑄造行業產能置換辦法，各地鑄造項目盲目無序發展，新增產能10.9萬噸／年。

遼寧省「有的地方政府甚至違規推動項目建設」。各地上報擬投產達產重點用能項目中，有37個項目沒有取得節能審查意見就擅自開工或建成投產，涉及新增綜合能耗1000萬多噸標準煤。

報導指出，「單位國內生產總值能耗降低3％左右」，是今年大陸《政府工作報告》明確的預期目標。全球疫情之下中國經濟快速復甦，以及對「雙碳」目標任務尚不清晰的認識，對上述目標的達成增加了挑戰。

大陸國家發改委8月印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9省份能耗強度同比不降反升，10個省份能耗強度降低率未達到進度要求，大陸全國節能形勢十分嚴峻。按照要求，對能耗強度不降反升地區，今年將暫停國家規劃佈局重大項目以外的「兩高」項目節能審查。

大陸中央生態環境保護督察辦公室常務副主任徐必久指出，如果任由兩高項目盲目發展，後果會很嚴重。一是直接影響碳達峰、碳中和目標實現，二是影響產業結構優化升級和能源結構調整，三是直接影響環境空氣質量改善。