中國大陸在9月時以檢疫為由，禁止我國釋迦及蓮霧進口，影響我國農民甚鉅，行政院今天宣布將朝向中國大陸以外市場外銷5000噸、蓮霧盼售出1000噸，農委會國際處處長林家榮表示，過去釋迦以鮮果出口、且市場集中在中國大陸，未來鮮果會朝向如香港、新加坡、加拿大及馬來西亞等，目前也接到美日消費者詢問，因此也考慮把鳳梨釋迦冷凍銷售至美國及日本，至於行銷獎勵是否會比照鳳梨外銷優渥？他回答「仍待討論，預計下周公布」。

農委會在今年3月1日至8月14日，提供空運最高每公斤105元補助、海運每公斤23元。

林家榮說，過去釋迦以鮮果為主要外銷方式，市場集中在中國大陸、占比逾9成5，但無法出口至中國大陸後，除了會持續推動鮮果外銷外，如至香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等沒有檢疫問題的國家外，也會透過冷凍釋迦銷售至美國及日本，並製作多元加工品售出。

林家榮表示，至於蓮霧的部分，則會針對如歐洲等沒有檢疫要求的國家銷售，但蓮霧加工品較少，目前也會持續開發。

至於外銷獎勵是否會比照鳳梨優渥？林家榮則說，釋迦與蓮霧的主要產期在12月以後，近期已在討論，預估下周公布；他也提及，明年鳳梨仍會持續祭出行銷獎勵，目標會放在日本，但今年主要是整顆鳳梨外銷，明年會採截切鳳梨外銷。