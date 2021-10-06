小確幸來了！依環保署現行的「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式」要求連鎖飲料販賣業應提供現金回饋、集點優惠或飲料加量等優惠，環保署以經濟誘因鼓勵民眾自備飲料杯，需要相當的價差，目前規劃是5元，經與業者開會討論，業者對於飲料杯大小應有不同價差、可否使用集點優惠、使用循環杯是否需再優惠、實施需給因應調整期間等等，業者仍有許多意見，相關意見會通盤考量，目標在年底前預告草案。

為減少免洗餐具（杯），環保署持續檢討評估增加誘因鼓勵消費者自備環保杯，推動環保杯租賃服務，後續將辦理飲料杯管制草案預告，與業者研商廣徵各界意見後公告實施。環保署也已持續推動循環容器租借服務，補助各地方在活動、商圈辦理環保杯租賃，並將小琉球餐具租賃服務推動經驗擴大至其他離（外）島。

環保署回收基管會執秘謝炳輝表示，預告草案中除了會把優惠提出外，也會明確禁止使用保麗龍杯，而循環杯部分，則會授權地方政府去限制或要求店家的時程、實施範圍、數量等細節。