和泰車(2207)開創數位服務新紀元，「和泰Pay」、「和泰Points」、「中國信託和泰聯名卡」全面上線，打造更完整的集團數位服務生態系。

和泰集團成立七十多年來，專注於汽車銷售、維修服務及汽車價值鏈的整合，已累計服務超過400萬名車主；面對全球經營環境的挑戰，加速展開轉型，從汽車公司轉型為移動服務公司。

自2014年起，和泰集團推出iRent，目前已成為全台最大共享汽車業者；2020年底推出yoxi乘車派遣服務，持續滿足顧客各種移動的需求，實現Mobility as a Service(MaaS)的願景。

為持續提升消費者的服務體驗，和泰集團再打造三大數位新服務：「和泰Pay」、「和泰Points」，以及「中國信託和泰聯名卡」，從過往以「車」為中心轉變為以「人」為中心，進一步向MaaS+發展，結合各種移動服務及數位工具，打造更完整的集團數位服務生態系。

為提供消費者更完善的數位支付體驗，和泰集團與中國信託商業銀行合作開發，打造「和泰Pay數位支付」，登入和泰集團會員並完成信用卡綁定，即可在已串聯「和泰Pay」的服務內輕鬆消費，出門免帶錢包，手機即可完成支付，且一卡綁定多通路支付，為了提供顧客更多元及方便的點數服務，和泰集團整合既有點數推出「和泰Points」。藉由統一發行與兌換的點數，提供集團會員最優消費回饋，並增加和泰集團與消費者的互動頻率。

10月1日起，消費者於TOYOTA、LEXUS服務廠消費即可累積和泰Points，並可使用點數折抵維修保養金額、兌換品牌精品。除了線下的點數使用通路外，和泰亦與便利商店合作，推出線上的「和泰Points兌換區」。明年，和泰集團將推出和泰商城，打造更完整的服務生態系。

和泰集團並與中國信託銀行聯手發行「中國信託和泰聯名卡」，推出創新購車全額數位支付專案，使用「和泰Pay綁定中國信託和泰聯名卡」購車，消費者免負擔手續費，還可享有支付車款1%之和泰Points無上限回饋。