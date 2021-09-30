今年49歲的梁赫群，7年前與老婆周裕婷（Stacey）結婚，夫妻倆育有一個寶貝兒子，家庭幸福美滿。近日他上節目分享買房經驗，30歲時購入台北市大安區的房子，省吃儉用只花7年就繳完房貸。

梁赫群在節目《單身行不行》透露，30歲時與當時的女友論及婚嫁，因為想給對方保障，拚命的看房，剛好鄰居準備要賣房，「看出去就是整支的101，完全沒有被遮到，因為有個國小在那邊，不可能有建築物擋住你」父母看了也滿意，願意贊助頭期款，便火速簽下契約，梁赫群表示房子格局是三房兩廳 、30幾坪，不到1千萬就買到，更誇張的是，住在樓下的父母於民國70幾年購入時，三房兩廳才花125萬，讓梁赫群很嘔，忍不住大呼：「我說125萬，你為什麼不買十棟！買連棟、整條街！」

順利買下房子後，梁赫群一肩扛起房貸責任，7年內火速繳完餘款，讓主持人邱沁宜相當好奇如何辦到的？梁赫群透露當時當製作人，幾乎忙於工作，三餐都靠電視台提供的便當解決，下班又有同事載回家，休假也不喜歡遊山玩水，他更直接把汽車賣掉，改搭大眾交通工具代步，幾乎沒有機會花到錢，「每過一陣子只要存到20、30萬或50萬，我就趕快去還。那時候有個目標，就不會去做一些別的事情，盡量讓自己很快就把貸款還完。」