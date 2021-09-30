今年10月1日起至10月31日止，新北警察局以路口安全為目標，除對年輕機車族群、高齡者宣導交安觀念外，並同步執行「路口大執法」。（新北交大提供）

今年10月1日起至10月31日止，新北警察局以路口安全為目標，除對年輕機車族群、高齡者宣導交安觀念外，並同步執行「路口大執法」。（新北交大提供）

今年10月1日起至10月31日止，新北警察局以路口安全為目標，除對年輕機車族群、高齡者宣導交安觀念外，並同步執行「路口大執法」。（新北交大提供）

根據統計，交通事故發生地點計有近6成發生於路口，且近年路口死傷仍居高不下，為降低路口事故，首重車輛行經路口速度減慢，並推動停讓文化，包括車與車間之停讓、車與人間之停讓。有鑑於駕駛人的停讓文化仍未完全到位，因此交通部推動今年「交通安全月」活動，主軸仍聚焦在路口，以「路口安全」為主題，並呼籲駕駛人及行人「路口慢看停 行人停看聽」，為宣導倡議口號。

今年10月1日起至10月31日止，新北警察局以路口安全為目標，除對年輕機車族群、高齡者宣導交安觀念外，並同步執行「路口大執法」，將針對本市60餘處重要路口及時段，動員義交130人宣導並協助汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行等項目強力執法，落實車要停讓行人及加強維護高齡長者穿越道路安全之護老專案，希望維護路口平安順暢。

新北警察局表示，為宣揚本次交通安全月主題，除大執法外，另運用官網、粉絲專頁及line群組等網路宣導，希望能深入年輕族群，讓年輕人瞭解交通安全的重要性，使用路人真正能專心過馬路，更重要的是能確保自己與他人的安全，建立友善的用路環境。