交通部將每年9月的第三周定為「交通安全周」，今年活動主題以「路口慢看停、行人停看聽」關注出行安全，更首度擴大為10月「交通安全月」。遠通電收響應交通部號召，特地偕同官方指導單位—道安會、高公局持續辦理道安意識推廣，跨界攜手「靖娟兒童安全文教基金會」與「台灣高齡化政策暨產業發展協會」等民間公益夥伴，6日舉辦「幸福遠行 通力合作」道安公益記者會，共同宣誓守護道安。

遠通電收秉持著關懷交通弱勢族群，為跨世代用路人創造安全安心的交通環境。遠通電收總經理張永昌認為，遠通電收期盼能為推廣交通安全盡一份心力，持續推展多項公益行動，長期以提升『弱勢交通使用者』用路安全為目標，逐步照顧到高齡、兒童、自行車和機車族等交通弱勢朋友，守護跨世代用路人行的安全。」

遠通電收總經理張永昌於今日記者會中感謝公益夥伴，包括一起長期推動兒童交安教育的靖娟文教基金會，除長期合作的小黃帽計畫，也攜手製作針對國小學童的「兒童道安輔助補充教材影片」與協力推廣。同時，今年更力邀新公益夥伴高發會、台灣高齡化政策暨產業發展協會，以「活躍老化」的目標打造「壯世代」新觀念，運用壯世代的語言、串聯方式與社群平台，積極參與辦理路老師交通安全宣講、推動道安教育，一同守護更多弱勢交通使用者。