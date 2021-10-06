今年下半年的大手筆科技廠辦交易案「華固智富中心」，終於完工入帳了！今（6）日華固（2548）最新公告的9月合併營收，呈現大噴出，單月就高達37.5億元，年增達4.31倍，令人驚豔。

華固建設總經理洪嘉昇今天表示，華固日前被三商美邦人壽以34億元整棟買下的內湖「華固智富中心」，已交屋認列，反應在9 月營收上，因此衝高單月營收到37.5億元。

華固今天公布9月營收，成績亮眼；累計前三季合併營收85.03億元，比去年同期小幅衰退13.65％。

華固表示，截至9月底累計營收較去年同期減少，係因本期認列交屋金額較低所致。

接下來，華固位於台北市、總銷46.4億元的北士科園區「華固創富中心」，將接棒交屋，已出售四分之三棟，預期第四季業績，再度展現爆發力。

華固2022年完工交屋量維持在高檔水準，包括有總銷43.2億元、已完銷的「華固翡儷」，總銷68.1億元、全數完銷的「華固馥儷」，總銷80億元、正預售中的「華固國家置地」等三筆新案完工交屋，完工量達190億元。