1.富邦媒(8454)：旺季+五倍券助攻Q4營運，加上董座喊話明年拚千億營收，晨盤股價逆漲近2.5%，收復5日線。
2.農林(2913)：外資昨擴大買超769張，推升晨盤股價逆漲逾1%，拚穩5日線。
3.世紀鋼(9958)：綠電題材護體，昨外資、投信聯手買超，晨盤續漲逾2%，領漲鋼鐵股。
4.弘煜科(6482)：買盤續點火，股價急拉漲停鎖死，飛過月線。
5.辣椒(4946)：獲日商遊戲台港澳地區繁中版代理權，晨盤量價俱揚，頻頻觸及漲停。
6.鈊象(3293)：H2到明年陸續推出新手遊、新平台搶市占，月營收拚新高，不理外資連日賣超，晨盤逆漲近8%，一次收復5日線、月線、700關。
7.國巨(2327)：局勢動盪投資人落慌而逃，早盤再跌2%再探底點，測試430元整數關卡。
8.鑫科(3663)：43元形成有力支撐，外資連買2日，股價一度彈上47.35元。
9.南僑(1702)：大陸十一長假起跑，拉抬餐飲需求，法人態度偏多，力拚季線。
10.敦吉(2459)：9月營收開始公布、Q3季報動起來預期本業獲利可望創高，量縮價穩展現抗跌之姿。
11.益登(3048)：7.8億收購彥陽100%股權，推升早盤上揚漲逾2.5%，突破28-29元區間。
12.華夏(1305)：8月自結EPS達0.24元，列入注意交易，外資亦止步連3買超，加上高點修正，股價下滑逾3.5%。
13.新興(2605)：運價略降，周四BDI指數回落0.6%，外資連四日賣超，晨盤轉跌逾4.5%。
14.新唐(4919)：漲價題材，第四季業績拚高，惟外資、自營商不挺，早盤續滑近4%。
15.立積(4968)：營運回穩恐再等等，外資轉賣超，股價續跌近3%。
16.陽明(2609)：預料第四季運價放緩機率高，法人看中立、股價估值為115元，晨盤下跌逾3%。
17.萬泰科(6190)：低軌衛星發熱，明年營運更上層樓，今逆揚逾2.5%，挺進季線與半年線。
18.國碩(2406)：能源危機警報響，概念股發光，晨盤帶量衝高5%，呈現日K連5紅。
19.元晶(6443)：限電危機，綠能股炙手可熱，獲買盤敲進急拉大漲7%，攻克季線。
20.碩禾(3691)：擁綠能及電動車雙題材，吸引買盤進駐，今延續昨日攻頂態勢，盤初放量大漲5%，挺進200元。
21.上緯投控(3708)：離岸風電題材吹漲風，今噴量大漲半根停板，衝上兩個月高價。
22.茂迪(6244)：台股重挫，綠能概念股成避風港，晨盤放量觸頂，強取季線與半年線。
23.中興電(1513)：今年營收拚200億大關，早盤相對大盤抗跌，觸及半年線。
24.永冠-KY(1589)：出貨不受陸限電影響＋綠能概念撐腰，盤初逾3%、站回季線。
25.永崴投控(3712)：中小型股有戲，外資昨回補，晨盤一度漲近7%。
26.浪凡(6165)：外資昨擴大買超，早盤逆漲近5.5%。(編輯整理：李慧蘭)
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