BMW集團在周四的臨時聲明中表示，其年度獲利率的預期，將從7%至9%上調到9.5%至10.5%之間；主要是新車和中古車較高的出售價格，彌補了供應鏈問題。

該德國車廠還將金融服務部門的股本回報率(ROE)預期，從17%~20%上調到20%~23%，並表示，預計汽車部門的自由現金流約在65億歐元。

BMW指出，雖然半導體供應鏈的限制，在未來幾個月將進一步影響生產和對客戶的交車，但公司預計，新車和二手車的持續正面定價效應，將抵銷本年銷售量的副面影響。

消息傳出後，BMW股價收漲2.0%，報82.7歐元。

儘管晶片短缺造成汽車業普遍的生產困擾，交車不易，但已經有幾家汽車公司表示，售價的上揚，讓一些公司可以藉此抵銷虧損。賓士汽車也在八月將高於預期的獲利歸因於高定價效應。

與其他汽車廠相較，BMW被外界認為與供應商的關係較為密切，因此受到供應短缺的衝擊較小；其他多數車廠被迫部分產線無限期停工。