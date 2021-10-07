世德(2066)今年董事會通過辦理員工持股信託獎勵金案，最終選定元大金(2885)旗下元大銀行辦理，元大銀行依照公司需求量身訂做完善規畫及建議，未來世德將成立員工持股會，由員工持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資世德股票，達成員工與公司共榮目的。

世德成立以來專精特殊螺絲及車用零件設計製造，2018年購併德國百年製造大廠Max Mothes GmbH、2020年為「快速成長一百強」企業排名第23，現為全球汽車大廠第一階(Tier 1)零件供應商，客戶包括特斯拉、賓士、BMW、豐田等知名品牌，並已成功打進航太產業供應鏈。

世德董事長陳光裕表示，在規畫公司未來發展藍圖時，世德更重視員工未來退休的支柱，落實ESG企業社會責任理念，透過辦理「員工持股信託」，不僅落實照顧員工，提高員工對公司的向心力，更讓世德的員工可藉由「員工持股信託」成為世德的股東，與公司獲利表現連動，長期參與公司業務經營成果、並由公司提列獎勵金累積財富，作為員工未來退休生活的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，公司亦可達到留才攬才效果。