浦項鋼鐵Q3獲利首破3兆韓元 創高 17:522021/10/13 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵（POSCO）13日發布財報，第三季營業利潤年增高達364.18％，為3.11兆韓元（約台幣801億元），首破3兆韓元大關，創歷史新高。 POSCO甫於第二季突破2兆韓元的營業利潤紀錄，僅隔一季又驟增近1兆韓元。公司表示，這主要得益於核心業務鋼鐵行業表現強勁。隨著全球需求的不斷增長，鋼鐵產品價格和銷量同步攀升，帶動營業利潤大增。 第三季銷售額年增44.53％，達到20.6兆韓元。 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 商圈夜市券秒殺 邁加碼10萬份 #全球 #兆韓 #浦項鋼鐵 #首破 #POSCO 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深圳搶頭香 赴港發人民幣債券 04:102021/10/13 全球財經 業績雙增 抗通膨概念股氣盛 04:102021/10/13 產業特刊 能源大漲日本電價創9個月新高 04:102021/10/13 全球財經 《國際產業》再創新高 浦鋼Q3營利飆逾4.5倍 16:162021/10/13 財經 操盤心法－美國經濟下行壓力大 比特幣展現資金行情 04:102021/10/13 證券．權證 國際板債流通量 首破2千億美元 04:102021/10/13 金融．稅務 國泰金 奪金控9月獲利王 04:102021/10/13 財經要聞 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 05:212021/10/13 財經 股匯遇亂流 台幣重貶1.06角 04:102021/10/13 財經要聞 機械業出口值 連13個月成長 全年挑戰310億美元新高 04:102021/10/13 財經要聞 14檔前三季營運 全壘打 04:102021/10/13 產業特刊 財經熱門新聞 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 川普禁令還在！陸半導體自主快被掐死 日媒曝真實慘況 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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