高雄南區焚化廠建廠營運已超過20年，未來將準備改建新廠，會以BOT方式引資招商，目前南區焚化廠設計處理量每日1800公噸、每年57.6萬公噸，高市府環保局規畫新廠降為每日1600公噸、每年51萬公噸，除了降低空汙排放量，同時也引進新技術增加焚化廠運作效能。

高市府環保局為了兼顧高雄北、中、南區垃圾處理需求，目前北區有岡山廠，中區有中區廠及仁武廠，南區則有南區廠，有效達到處理市民家戶垃圾及達成垃圾清運準點率，環保局將持續與地方溝通，取得共識後再辦理南區焚化廠新廠汰除舊廠的作業。

南區焚化廠建廠營運超過20年，原設計處理量每日1800公噸，規畫設計處理量為每年57.6萬公噸，環保局考量同時解決汙染排放、發展綠能與減燒外縣市廢棄物等政策，規畫新建的南區垃圾焚化廠需下降至每日1600公噸，年處理量51萬公噸。

此外，環保局也規畫新廠發電量每年可達4.28億度年、減碳量每年可達15萬公噸二氧化碳等。空氣汙染粒狀物減量78％、氮氧化物減量58％、戴奧辛排放減量60％、重金屬減量70％以上，焚化後底渣由16％降至12％、飛灰由5％降至2.5％，希望新廠可在能資源循環、廢棄物處理與汙染防治效能等三大領域取得新面向。