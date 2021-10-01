工業技術研究院搭上直播風潮，自製網路科普節目「科技哪裡趣」，首集1日開播，以「吃冰淇淋拚減碳」為題，邀請工研院、台灣水泥的合作，說明蝦紅素的應用，及減碳的循環經濟，深入淺出認識減少碳排放的鈣迴路二氧化碳捕獲技術、微藻固碳及加值化應用技術。

台泥DAKA園區為近年熱門的旅遊景點，其中限定販售的蝦紅素霜淇淋，成為工研院目「科技哪裡趣」首集的開場話題，蝦紅素霜淇淋中的蝦紅素萃取自工研院與台泥合作「微藻固碳及加值化應用技術」中所生產出的「雨生紅球藻」，使霜淇淋呈現漂亮可愛的淡粉色。

節目中也介紹，工研院與台泥合作微藻養殖，由於藻類需要光合作用，生產1公斤的微藻，就能固定1.83公斤的二氧化碳，藻類利用二氧化碳的效率，為樹木的300倍。

為了協助水泥廠降低碳排量，在經濟部能源局支持下，工研院2013年開始與台泥合作，在和平水泥廠建立第一代鈣迴路二氧化碳捕獲試驗廠，也是目前亞洲規模最大的試驗場，並朝向商業化邁進。工研院也與台泥持續下一階段、規畫10MWt（百萬瓦）的的新世代鈣迴路示範廠，預計額外增加的能耗要小於20％，並提高減碳效益，並利用微藻、生物固碳，將二氧化碳轉化為有價產物，可持續高值化產品應用。

萃取出的蝦紅素可用於食品、保養品包含面膜等，應用層面廣泛。工研院的「科技哪裡趣」節目預計一個月播出2至3集，將院內技術策略及藍圖的智慧生活、健康樂活、永續環境等應用領域，逐一介紹，未來還將有新竹縣高鐵自駕接駁、AI立體式智慧倉儲系統、肌能檢測鏡等主題，深入淺出認識新技術。