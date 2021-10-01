記錄了大正到昭和期間北部線鐵塔資訊的「北部鐵塔送電線用地台帳」，被台電籲為無價之寶。(圖／台電提供)

台電2016年起展開文化資產保存運維專案計畫，今年鎖定電網領域「輸供電系統」進行清查，共有1581件文物，其中有位在嘉南地區90年歷史的入口標示、人力兩輪電桿搬運車、更有一本百年歷史的電線用地台帳，被視為無價之寶。

本次清查的珍貴成果已於今年9月27日《守護文資 舍我其誰》輸供電系統文化資產清查發表會上公布。台電表示，一般人對於供電的了解，通常都先想到發電廠，卻忽略發電廠產生的電力需透過電網，這裡記錄了台灣工商經濟發展的軌跡。

此次清查的1581件文物中，廣羅老相簿、測量儀器及電力系統圖等。其中「臺灣電力嘉義變電所」大門入口標示更是耐人尋味。台電前身為1919年日治時期成立的臺灣電力株式會社，輸供電系統自當時開始萌芽。

戰後1946年台電正式成立，而嘉義變電所為嘉南地區歷史最悠久的電業建築，其大門入口標示更是於昭和9年 (1934年)建造，歷經近90年，至今仍佇立在嘉義變電所外，成為指引變電所位置的標的。

除此外，台電在清查的過程中也發現了一輛1965年的人力兩輪電桿運搬車。早期在油電動機械未開發量產前，輸電線路改建工程施工時，須要靠此運搬車載運電桿，這台人力兩輪電桿運搬車紀錄了當時篳路藍縷的過程。

在口述歷史訪談中，供電處地權規劃資深專業管理師楊俊星提到，民國80年初，在台北供電區的倉庫翻找到一本日治時代留下的這一本台帳─「北部鐵塔送電線用地台帳」。

他解釋，當時在大正年間興建了日月潭發電所，以日月潭發電所為基準，往北送的電叫做北部線，往南送就叫做南部線，而這本台帳紀錄了從大正到昭和(約1930-1980年代)期間，日月潭發電所以北726座鐵塔的土地分類、土地所有者及位置地區等資訊，這本將近一百年歷史的台帳，對台電是無價之寶。

台電文物資產保存運維專案計畫，五年來已針對竹仔門電廠、舊東西線、濁水溪與大甲溪流域水力發電系統、離島電業、配售電等13個主題文物進行清查工作，挖掘了台灣電業文化資產與歷史。