時序進入10月，空氣品質逐漸惡化，不過用電量仍超過3700萬瓩，整體供電陷入吃緊，亮出供電吃緊的黃燈，台電估計7日尖峰用電量3760.0萬瓩。

值得注意的是，依環保署6日22時AQI預報資訊，預測竹苗、中部空品區達二級預警。台電考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據供電情況，預擬7日第一次友善降載減排計畫。

台中電廠可減排時段為00：00~10：30。歲（檢）修1100MW、非歲（檢）修700MW，台中電廠合計1800MW。興達電廠可減排時段為00：00~10：30。歲（檢）修550MW、非歲（檢）修650MW，興達電廠合計1200MW。

根據台電網站顯示，7日預估最高用電3760.0萬瓩，尖峰使用率92％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估4050.5萬瓩，預估尖峰備轉容量290.5萬瓩，是近日以來最少，備轉容量率為7.73％供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。