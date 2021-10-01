在全民抗疫期間，保險業作了四件「揪甘心」的事，讓金管會按讚。金管會副主委蕭翠玲1日在保險卓越獎頒獎典禮上表示，在協助全台度過新冠肺炎疫情衝擊上，保險業推出保單紓困貸款與保費緩繳、法定傳染病保險金從寬給付、加速推出防疫及疫苗相關保單、不動產降租或緩繳等措施，善盡了企業社會責任。

台灣保險業規模，尤其是壽險業在近10年來快速成長，蕭翠玲表示，2020年底保險業資產規模已達新台幣32兆元（目前已破33兆元），逾整體金融機構資產總額的36％，保險費收入亦達新台幣3.3兆元，為世界第10名，占國內生產毛額(GDP)16.95％。也就是對國內已具舉足輕重的地位。從2020年初新冠肺炎漫延全球，到今年5月台灣肺情警戒升高到第三級，及後續疫苗施打，保險業作了四件讓金管會稱許的事。

蕭翠玲說，第一是在便民服務方面，針對經濟弱勢有紓困需要的保戶，推出「保單借款優惠利率方案」，每人在同一公司借款上限新台幣10萬元，即可三年內適用1.28％優惠年利率。對於受疫情影響的保戶，亦可向保險公司申請保費緩繳三個月；客運業者等法人另可申請分期繳付保費，使保戶減輕繳交保費的金流負擔並兼顧保險保障。

二是理賠服務方面，基於有利於被保險人的考量，針對保戶罹患新冠肺炎為第五類法定傳染病，從寬給付保險金。提供單一服務窗口，保戶可撥打各公司單一服務窗口客戶服務專線申請保險費緩繳、理賠、保單借款等從優措施。

三是在研發防疫相關保險商品，研發企業防疫薪資費用保險、停業賠償保險及疫苗接種保險等商品，針對個人或企業因受疫情影響的損失，依約給付保險金，以提供民眾基本保險保障。

四是在提供降租協助措施，各保險公司積極評估承租戶受疫情影響情形，個案協商提供租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。