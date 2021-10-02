許多上班族到現在「一劑難求」，還打不到新冠疫苗，卻傳出台灣高鐵員工謊報第三類，成功打完兩劑莫德納。高雄市衛生局證實確有此事，將追究相關責任。結果今又爆出不只高雄，全台北中南醫院，都有高鐵員工偷打疫苗！

高雄市衛生局證實，42名高鐵員工假冒第三類「高風險接觸人員」，順利完成完整接種，事後還在社群平台PO文炫耀。衛生局強調，員工身分已掌握，將追究相關責任。

根據《聯合新聞網》報導，除了高雄，全台還有至少7家醫院，遍及北部、中部、台南，都遭遇類似狀況；醫護人員對於高鐵員工的行徑相當無奈。

台灣高鐵公司發表聲明：

1.高鐵公司於7月29日以公告向全體同仁說明，公司多數員工與第一線承包商皆已完成第七類「國家關鍵基礎設施人員」之疫苗接種，第二劑疫苗接種則請同仁自行至「COVID-19 公費疫苗預約平台」事先登錄接種意願，並於接獲疫苗接種簡訊通知後，就近至醫療院所預約接種疫苗。

2.有關疫苗施打之相關公告及規定，本公司仍將持續進行內部宣導，呼籲同仁務必遵守防疫規定，勿以身試法。

3. 本公司向來遵法循規，並要求同仁應依規定自行於醫療院所系統施打疫苗，如查獲確有媒體所稱「冒用身分」施打疫苗之情事，必定依規定予以嚴懲。