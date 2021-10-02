春日追櫻、秋季追楓，是不少喜愛大自然美景的旅客們每年的必備行程。但如今隨著氣候變遷越來越劇烈等因素的影響，不僅讓四季不再分明，秋日經典美景「楓紅」也恐不再重現。

為什麼葉子到了秋天會變紅？從植物生物學的角度來看，當秋天來臨，白天時間變短、溫度也隨之下降，會讓葉子的葉綠素慢慢分解後失去綠色，讓樹葉開始慢慢變黃、變紅，形成高緯度國家秋季常見的景觀。但這種微妙的平衡，容易受到環境影響，若是秋季溫度過高，葉子保持綠色的時間就會更長。氣候變遷太過劇烈，並不利於秋葉發展。

此外，若是夏天過於乾旱，樹木生理運作機制還會直接關閉，讓葉子掉落。舉美國奧勒岡州為例，今年夏天溫度高達攝氏43度C，會導致「樹木焦化」現象，也就是葉子色素降解後，不久後就直接脫落，影響樹木的長期健康、活力，甚至是生存。

一篇在2020年發表於《科學》期刊的研究發現，樹木存在一種限制生產期的自我調節機制，若是春季、夏季光合作用增加，會導致樹木提早衰老，提前落葉。

夏天的氣溫升高，不僅影響樹木生長狀態。因地球平均溫度上升而帶來的劇烈天氣，例如颱風，也可能直接將樹葉從樹上打落。

如今已進入10月，通常在美國9月底就會開始看見樹葉轉為暖黃色，形成一片秋季美景。不過今年多處還是看起來一片綠油油；不然就是有些地方因為氣溫過高，樹葉直接枯黃。

除了氣溫升高會影響樹木生長，其他包括疾病、入侵性害蟲也是危險因素。此外樹種向北蔓延等因素，都可能導致秋天不再能看見楓紅美景。在此之外，專家最為憂心，高溫下成長的非本地昆蟲，將是氣候變遷帶來的最可怕後果。

原來，四季分明，每一次換季都能迎來的不同美景，並非是理所當然。在人類過於消耗地球資源，過度發展排放溫室氣替，造成氣溫上升過快而致氣候變遷的影響下，你我習以為常的四季日常，恐怕再不多久將不復見。