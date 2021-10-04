越南廠復工好消息，再加上訂單滿載到年底甚至明年首季，高爾夫族群多頭力挺表態，鉅明(8928)領軍、一度漲逾3%，復盛應用(6670)漲約1%，明揚(8420)、大田(8924)逆勢壓低在平盤下方整理。

復盛應用越南廠8、9月兩個月完全停擺的，現今已取得當地政府核發復工核准函，即日起配合當地政府三就地政策，逐步恢復正常營運。明安越南廠已在9月27日獲准陸續復工，產能逐步加大中，製程需要一些時間才能產能全開。

就訂單面來觀察，步入第4季傳統旺季，各業者收獲滿滿，甚至明年首季訂單也已經拿到手，鉅明今年產能早就滿載，訂單已到明年首季，今年下半年營運有機會比上半年好。明安生產排期在今年底前都已排滿，也有客戶預約明年的產量。大田也是到今年底為止訂單持續滿載，同樣有客戶預約明年的新品。

後疫情時代，美國高爾夫球廠陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，也持續回補庫存，法人預期在此趨勢帶動下，高爾夫球族群今明兩年營運表現樂觀以待。