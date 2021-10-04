歐盟今年7月提出「碳邊境調整機制草案」(CBAM)，預計2023年實施，2026年生效，經濟部今(4)日指出，CBAM管制項目248項中，我國有212項輸歐，其中以鋼鐵製品為主，金額為245億新台幣。經濟部指出，歐盟CBAM實施對歐盟貿易夥伴有相當程度衝擊，我將聯合其他國家共同在WTO持續關切，確保CBAM符合WTO規範。

立法院社福及衛環委員會今邀請環保署、經濟部、交通部等正副首長進行「我國達成2050年淨零碳排目標之具體作為以及歐盟宣布『碳邊境調整機制』之對企業影響評估及因應措施」、「溫室氣體減量及管理法修法方向及 修法期程」專題報告。

經濟部表示，國際海關六碼貨品共有1萬2287項，歐盟CBAM管制項目有248項，2019年占總貨品別2％，包括水泥、電力、肥料、鋼鐵、鋁五項；受管制產品輸歐金額部分，248項中我國有212項輸歐，金額為245億新台幣，占歐盟總出口3.6％，其中以鋼鐵製品為主。

經濟部指出，因輸歐占比低且我國產品碳含量優於世界平均，短期仍具競爭力，對我國產業短期影響有限；中長期影響尚待密切觀察，因為歐盟CBAM實施對歐盟貿易夥伴有相當程度衝擊，中、俄、澳、印尼等國已公開質疑其不符WTO規範。

而我將聯合其他國家如美國、日本、加拿大、澳洲、俄羅斯等會員合作，在WTO關切歐盟CBAM內容是否符合最惠國待遇、國民待遇等基本規範，以及可能衍生的非關稅貿易障礙，目前歐方允諾CBAM將符合WTO規範。

經濟部表示，政府自2016年起結合全國工業總會、產業公協會及350個相關業者成立石化、鋼鐵、紡織、水泥、造纸、電子及其他行業等7個行業的減碳工作小組平台，協助產業訂定減量策略目標，加速推動各項減碳措施。