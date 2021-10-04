股價跌深跌多，應是大立光（3008）現階段股價最大利多，即將在本周四（7日）舉行法說會的大立光，從周三落底至2110元波段低點後，就開始稍見止穩跡象，配合法說會將至，市場關注法說內容能否為股價帶來生機，今（4）日台股重挫百點，大立光力守紅盤不墜，盤中最高攻上2180元上漲45元，蓄勢重返台股股后寶座。

股王矽力-KY及股后信驊連日來從高檔一路下墜，今日股價持續雙雙走跌，信驊一早約9點54分時最低來到2170元，當時大立股價約在2145元，兩者股價差距已拉近至25元，大立光近日落底回溫後，今天股價逆勢走揚，成市場關注焦點。

近來受到大陸能耗雙控、限電、調漲電價等利空衝擊，台股跌勢慘重，高價股也中箭落馬，台股股王跌落至4000元以下，2000元俱樂部也只剩下信驊及大立光，以及力旺早盤一度重返2000元整數價位，此外千元股剩下祥碩、富邦媒、譜瑞-KY、旭隼等，900元俱樂部聯發科、緯穎、世芯-KY等，都退居至800元俱樂部。