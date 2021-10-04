漢莎航空周日表示，已同意租用四架新的空中巴士A350-900長途客機。漢莎在新冠疫情期間重組資產負債平衡之際，決定以租代買，租用新的客機。

漢莎航空執行長Carsten Spohr在一場國際航空運輸協會的會議上對記者表示，機隊現代化是應對持續性挑戰的一個方案。

漢莎表示，這些飛機的到來，將加快更換燃油效率較低的空中巴士A340-600客機和波音747-400噴射機，新機每架的碳排量將減少約30%。而這四架將讓A350機隊增加到21架。

Spohr還指出，在嚴格的新冠移動限制下，中國邊境的重啟緩慢，很擔心會傷害到德國航空業的復甦。不僅漢莎航空的復甦放慢，Spohr也擔心中國和德國之間經濟關係復甦放慢。

由於新冠病毒蔓延，中國正顯著減少與其他國家的運輸聯繫。前往中國的旅客，不論國籍，在旅行前都有嚴格要求，包括多次的檢測以及嚴格的入境檢疫隔離規定。

而航空公司客機如果抵達中國時發現有一定數量的乘客受感染，該公司的航線也面臨中斷風險。