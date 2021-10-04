雙11、雙12購物節即將來臨，隱形眼鏡拉貨轉強，各家業者9、10月業績樂觀以待，晶碩(6491)9月營收突破6億元創新高，股價帶頭衝、漲幅約4%，穩坐生醫股股王寶座，亨泰光(6747)及金可-KY(8406)漲幅都在2%以上，僅精華(1565)下跌約2.5%左右。

晶碩9月營收首度突破6億元大關達6.04億元，創下單月歷史新高，月增27%、年增58.8%，前9月營收40.4億元，年成長57.5%。迎來雙11、雙12購物的電商旺季，法人看好第4季的業績表現。晶碩目前月產能6,000萬片，大溪廠預計2022年第4季投產，第一期產能規劃月產4,600萬片，第二期規劃月產6,000萬片，合計月產能1.06億片。

亨泰光在兩岸疫情趨緩下，法人預期，9月營收應該能往上，公司旗下的myOK角膜塑型片7月1日正式在中國大陸開賣，近期正在拓點當中，隨著出貨量漸增，明年度大陸地區業績可望大幅成長。疫情造成的遞延需求，抗藍光拋棄隱形眼鏡，以及myOK角膜塑型片進入銷售期，第4季淡季業績可望不若往年明顯。

精華產能不足短期無解，目前訂單滿足率僅約8成，今日股價獨自下跌2.5%，表現最為弱勢。精華受困疫情及政府外勞政策影響，產能無法滿足，公司將優先9月、10月優先出貨中國大陸市場，第3季業績可望回升，受惠產品組合較佳，法人預估，獲利也可望優於第2季。