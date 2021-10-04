楊姓男子在交友軟體上與16歲女高中生約炮，完事後不僅給少女800元，還「呷好逗相報」，介紹給黃姓友人。台北地院審結，認定楊男涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》媒介少年性交易罪，判他1年4月徒刑。可上訴。

楊男2019年11月2日在交友軟體上認識少女，並與少女約出來見面，在同年12月29日凌晨，帶少女到台北市萬華區某出租套房內與少女性交，完事後給少女800元報酬。

楊覺得此次性交易體驗不錯，同日下午介紹給黃男，黃男後來也約少女到新北市三重區某汽車旅館開房間，完事後給少女4000元報酬。

少女因另案遭調查，檢察官從她手機中發現她有從事性交易，進而查獲楊男，將他起訴。北院審理時，楊男承認與少女性交易，以及介紹少女給黃男，且有通訊紀錄為證，法官遂認定其犯行。

法官審酌楊男2015年間才犯性騷擾罪，遭判罰金刑並執行完畢，屬累犯，加重刑度後，媒介少年性交易部分判刑1年4月；至於楊男自己嫖少女的部分，則依對16歲以上未滿18歲人性交易罪判刑4月，得易科罰金12萬元。

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