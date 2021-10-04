中油公布110年僱用人員甄試簡章，與中選會公布12月18公投日同一天，國民黨立委林奕華質疑，企圖阻擋一萬多位考生投公投，民進黨打壓公投又有新花招，想考中油先反公投，而中選會應發文要求中油更改考試時間。

林奕華指出，中選會早就公布12月18日是四大公投投票日，中油公司卻在10月1日公布僱用人員考試也在同一天！中油是經濟部所屬事業機構，身為國營事業，卻故意將報考人數一萬多人的僱用人員考試時間訂與公投日期同一天，帶頭沒收人民參與公投權利？

林奕華表示，看來民進黨是急了，為了影響公投結果，政府又要使出各種花招助攻了嗎？想考中油？就要先表達忠誠！避免跟中油有關的藻礁公投過關，也不准以公投方式表達意願！

林奕華強調，人民行使公投權，是憲法賦予人民基本權利，中油訂和公投同一天考試，顯然是違法且違憲限制人民公民投票權行為！民進黨各種造成民主倒退、毀憲亂政，不擇手段貶低憲法保障人民權利的奧步，我們是不會低頭的！

林奕華說，2020總統大選民進黨執政，當選舉對民進黨有利時，中選會和教育部就用執政優勢發文要求各大學更改期末考時間，講得冠冕堂皇不能影響人民的投票權。

林奕華認為，此次公投對民進黨不利，就用各種方式來剝奪人民權利，本次中油考試與公投日期撞期，中選會和經濟部亦應比照辦理，發文要求中油公司更改考試時間，避免影響人民公投權。