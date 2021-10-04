美國聯邦眾議員夏波受訪指稱我國駐美國代表處有望更名。對此，外交部發言人歐江安今天表示，感謝美國國會友人對台灣的堅定支持，至於我國駐美國代表處更名事，我方沒有進一步評論。

英國「金融時報」9月10日曾報導，美國總統拜登政府正在認真考慮台灣提出的請求，允許駐美國「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

歐江安表示，外交部注意到美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波近日接受媒體專訪表示，他長期支持我國駐美國代表處更名為「台灣代表處」，對本案進展審慎樂觀。外交部感謝美國國會友人對台灣的堅定支持，至於我國駐美國代表處更名事，我方沒有進一步評論。

她強調，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係深化各界有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健強化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。